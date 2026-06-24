1987 yılında Siirt’te askerlik görevini yaparken yaralanarak gazi olan Mehmet Altınkan, yıllardır süren istihdam mağduriyetine dikkat çekmek için Konya Kültürpark’ta çadır kurdu. Kamuya yerleştirilmediğini ve defalarca başvuru yapmasına rağmen sonuç alamadığını öne süren Altınkan, “Ne işim var ne de hakkım teslim ediliyor” diyerek isyan etti.

GAZİLİK SONRASI SÜREN MAĞDURİYET

1987 yılında Siirt’te vatani görevini yaparken yaralanan ve 1990 yılında gazi olan Mehmet Altınkan, kamuya yerleştirilme sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yıllardır işsiz olduğunu iddia etti. Defalarca başvuru yaptığını belirten Altınkan, istihdam hakkının verilmediğini söyledi.

“EMEKLİLİĞİME İKİ YIL KALDI”

Durumunun yıllardır çözülemediğini ifade eden Altınkan, “Emekliliğime iki yıl kaldı, ne işim var ne de hakkım teslim ediliyor” sözleriyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

“MUHATAP BULAMIYORUM” DİYEREK EYLEM YAPTI

Kendisine hiçbir kurumda muhatap bulamadığını öne süren Altınkan, farklı illerde iş aradığını da anlattı. Antalya’da ağır şartlarda çalıştırıldığını iddia eden gazi, “18 saat çalıştırıyorlar. Bir insan 18 saat çalıştırılır mı?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

KPSS TEPKİSİ: 60 YAŞINDAYIM NASIL GİREYİM

Kendisine “KPSS’ye gir” denildiğini aktaran Altınkan, 60 yaşında ve ilkokul mezunu olduğunu belirterek bu şartların gerçekçi olmadığını savundu.

KONYA KÜLTÜRPARK’TA ÇADIRLI EYLEM

Taleplerine yanıt alamadığını öne süren gazi, çareyi eylemde buldu. Konya Kültürpark’ta çadır kuran Altınkan, pankartlar asarak sesini duyurmaya çalıştı. Bölgeden geçen vatandaşların dikkatini çekmek isteyen gazi, yaşadığı mağduriyeti kamuoyuna duyurdu.

EYLEM SONA ERDİ, VALİLİK GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Yapılan görüşmelerin ardından Altınkan’ın valilik ile görüştürüleceği öğrenildi. Bunun üzerine gazi, çadır eylemini sonlandırdığını açıkladı.