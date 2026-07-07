Türkiye'de diş hekimliği eğitimi almak isteyen adaylar için akademik kadro gücü, klinik uygulama imkanları ve uzmanlık sınavı performanslarına göre en başarılı kurumlar açıklandı.

Hazırlanan değerlendirme raporuna göre, Ankara'da eğitim veren Hacettepe Üniversitesi geçmiş yıllarda elde ettiği liderlik konumunu bu dönemde de rakiplerinin önünde sürdürdü.

EN İYİ FAKÜLTELER HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENDİ?

Değerlendirme sürecinde üniversitelerin sadece teorik eğitim kaliteleri değil, öğrencilere sundukları pratik ve klinik uygulama imkanları da doğrudan kriter olarak alındı.

Ayrıca öğretim üyesi başına düşen uluslararası bilimsel çalışma sayısı, mezunların sektördeki istihdam başarıları ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonuçları genel puanlamayı şekillendirdi.

TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI 15 DEVLET ÜNİVERSİTESİ HANGİLERİ?

Akademik ve klinik başarı endeksine göre Türkiye'nin en iyi 15 diş hekimliği fakültesi şu şekilde sıralandı:

1. Hacettepe Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi - Ankara)

2. İstanbul Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi - İstanbul)

3. Ankara Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi - Ankara)

4. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Diş Hekimliği Fakültesi - İstanbul)

5. Gazi Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi - Ankara)

6. Ege Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi - İzmir)

7. Marmara Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi - İstanbul)

8. Dokuz Eylül Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi - İzmir)

9. Atatürk Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi - Erzurum)

10. Çukurova Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi - Adana)

11. Selçuk Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi - Konya)

12. Uludağ Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi - Bursa)

13. Akdeniz Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi - Antalya)

14. Karadeniz Teknik Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi - Trabzon)

15. Erciyes Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi - Kayseri)