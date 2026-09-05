GAZİANTEP 11. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

GAZİANTEP

11. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2025/644 Esas 03.09.2026

İLAN

Davacı, DİDAR KIRBIYIK ileDavalı , ŞÜKRÜ KIRBIYIK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

DAVANIN KABULÜNE

1-Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Altunelma Mahallesi/Köyü, Cilt No:33 Hane No:116, BSN:161'de nüfusa kayıtlı, Şerif ve Selma'dan olma, 03/09/1986 doğumlu, 23197861636 T.C Kimlik Numaralı DİDAR KIRBIYIK ile aynı yer BSN:89'da nüfusa kayıtlı, İsmail ve Fatma'dan olma, 06/08/1982 doğumlu, 54598377020 T.C. Kimlik Numaralı ŞÜKRÜ KIRBIYIK'ın T.M.K 166/1maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları 14/06/2008 doğumlu SAMET KIRBIYIK ile 05/02/2013 doğumlu NİSANUR KIRBIYIK'ın velayetlerinin davacı anneye verilmesine,

3-Velayeti anneye verilen çocuklar ile baba arasında her ayın 1. Ve 3. haftası Cumartesi sabah saat 10.00 ile aynı gün 17:00 saatleri arasında, babalar günü sabah saat 10:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında, dini bayramların 2. Günü sabah saat 10:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında yanına almak suretiyle şahsi ilişki kurulmasına,

4-Velayeti kendisine verilen çocuklar için velayeti alan tarafa TMK'nın velayet vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. Maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde varsa çocuğa ait malvarlığı dökümünü gösterir bir defterin mahkememize ibraz edilmesine, yoksa herhangi bir malvarlığının bulunup bulunmadığının aynı süre içerisinde mahkememize bildirilmesi süresi içerisinde mahkememize bildirilmemesi yada gerçeğe ayrkırı beyadna bulunulması halinde tüzüğün 4/2 ve TMK'nın 360 ve 361 . maddeleri gereğince hakkında işlem yapılacağının ihtarına (ihtarat yapıldı.)

5-Davanın adli yardımlı olarak açıldığı, adli yardım talebinin kabulüne karar verildiği anlaşılmakla, başlangıçta alınması gerekli olan 615,40 TL başvurma harcı, karar tarihinde alınması gerekli 732,00 TL karar harcı, suç üstü ödeneğinden karşılanan tebligat ücreti olan2.055,00 TL olmak üzere toplam 3.402,40 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

6-HMK'nın 333.maddesi ve HMKY'nin 47.maddesi gereğince karar kesinleştiğinde gider avansından kullanılmayan kısmının yazı işleri müdürü tarafından ilgilisi hesap numarasını bildirmiş ise hesabına aktarılmasına, aksi halde masrafın gider avansından karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla adrese ödemeli olarak gönderilerek iadesinin sağlanmasına,

7-5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 55 ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.156 hükümleri uyarınca; karar kesinleştiğinde kesinleşmiş karardan yeteri kadar suretin ilgili kütüklere işlenmek mahkeme yazı işleri müdürü tarafından nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair davacının yüzüne karşı davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Gaziantep BAM'a istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 29/04/2026

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