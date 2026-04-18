GAZİANTEP 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİANTEP 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/68
Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Durantaş Mahallesi 116 Ada, 98-101-102 parseller arasında kalan tapusuz taşınmazın zilyetlik nedeni ile tapu kaydının iptali ile tescili talep edilmiştir. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilanen tebliğ ve ihtarolunur.
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|Şaban Çelik
|Maliye Hazinesi
Şahinbey Belediye Başkanlığı
GaziantepBüyükşehir Belediye Başkanlığı
|Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
