Süper Ligin 31’inci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Hatayspor’u 2-1 mağlup etti.
38’inci dakikada konuk Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam’ın ceza alanına ortasına iyi yükselen Aboubakar’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.
45+2’nci dakikada Gaziantep FK eşitliği yakaladı. Halil Dervişoğlu’nun pasıyla ceza alanında buluşan Okereke’nin çaprazdan vuruşu ağlara gitti: 1-1.
59’uncu dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Okereke’nin pasıyla ceza alanında buluşan Halil Dervişoğlu, plase vuruşla topa filelere yolladı: 2-1.
Karşılaşma, başka gol olmadı ve Gaziantep FK sahasında Hatayspor’u 2-1 mağlup etti.