GAZİANTEP 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
GAZİANTEP
2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2018/1174 Esas 09.07.2026
Mahkememizin 13/10/2022 tarih 2018/1174 esas 2022/1398 karar sayılı ilamı ile Dava konusu: Gaziantep ili Oğuzeli ilçesi Bulduk Mah. 1332 ada 8 parsel Gaziantep ili Oğuzeli ilçesi Bulduk Mah. 1281 ada 150, 155 parsel, 1353 ada3 ve4 parsel1342 ada 26 parsel. 1284 ada 32 parsel,1288 ada 93 parsel, Gaziantep ili Oğuzeli ilçesi Kurtuluş Mah. 1030 ada 71 parsel,1213 ada 10 parsel, 1109 ada 1 parsel, Gaziantep ili Oğuzeli ilçesi Subaşı Mah. 611 ada 95 parsel,97, 94, 28,parsel,637 ada 50, 51, 52parsel,663 ada 38 parsel, . 661 ada 58 ve 52parsel,633 ada 33 parsel, Gaziantep ili Oğuzeli ilçesi Gürsu Mah. 904 ada 61, 63, 48 parsel 718 ada 237 parseldeki ortaklığın genel açık artırma sureti ile satış sureti ile giderilmesine karar verilmiş olup aşağıda kimlik bilgileri yazılı dahili davalı Sultan Aras'a gerekçeli karar ilanen tebliğ olunur.
Dahili davalı: SULTAN ARAS - 46048095028 1
26 RUE DE L'UNİON WATTRELOS 59150
#ilangovtr Basın no ILN02512481