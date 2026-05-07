GAZİANTEP 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

GAZİANTEP 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

05.05.2026

Sayı : E.80411919-2022/909-Ceza Dava Dosyası

Konu :

İ L A N

Gaziantep 24 Asliye Ceza Mahkemesince; AHMET ELŞEYH, Muhammed ve Emine oğlu, 01/01/2003 HALEP doğumlu,, hakkında konutdokunulmazlığını ihlal etmek suçunu HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçunu 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Mala Zarar Verme suçundan 3 ay 10 gün hapis cezasının 5237 S. Y’nın 51. md.si gereğince sanığına cezasının ERTELENMESİNE, TCK 51/3 md.si gereğince sanığın 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına; karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın, ve sanığın adresine ulaşılamaması nedeni ile tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 Sayılı Yasanın 28/1-27 maddeleri gereğince kararın " bir yerel gazete ve bir yerel internet haber sitesinde " ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 14 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK 273 maddesi gereğince takip edilen iki haftalık yasal süre içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek yada zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf kanun yoluna itiraz incelemesinin yapılmasını isteyebileceği istinaf olunmadığı taktirde kesinleşme olunacağı tebliğ olunur.

