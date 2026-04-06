T.C. GAZİANTEP 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.80758343-2025/512-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Mahkememizce sanık MUHTESİM İFTIME hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçunu işlediğinin sübut bulması nedeni ilesonuç olarak sanığın 8 YIL 9 AY HAPİS VE 91.600 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verildiği, gerekçelikararının Bekir ve Gülistan oğlu, 20/01/1981 ŞAVŞAT doğumlu olan sanık FİKRİ KARA'e adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMK' nun 273/1. maddesi uyarınca takip eden 2 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edebileceği, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

