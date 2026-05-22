GAZİANTEP 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİANTEP 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/395 Esas

KARAR NO : 2026/184

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/09/2025 tarihli ilamı ile 158/1.f-son ve 52/2 maddesi gereğince 03/04/2026 tarihli ilamı ile 158/1.f maddesi gereğince 31200 TL ADLİ PARA, 4 YIL 8 AY 7 GÜN HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1)-SÜRESİZ cezası ile cezalandırılan Cengiz ve Birsen oğlu, 10/09/2000 doğumlu, UMUT DEMİRKIRAN DEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

İş builan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Ağır Ceza Mahkemesine, Ağır Ceza Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine bulunulacak beyan ile tutuklu veya hükümlü ise bulunduğu ceza infaz kurumu idaresine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle karara karşı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.20.05.2026

#ilangovtr Basın no ILN02474004