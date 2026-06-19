Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sabah saatlerinde iki aracın çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. İslahiye-Hassa kara yolunun 12'nci kilometresinde seyir halinde olan Ali D. (40) idaresindeki 27 ATL 943 plakalı kamyonet ile Hatim E. (27) yönetimindeki 50 KD 297 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI VE İNCELEME BAŞLATILDI

Çarpışmanın şiddetiyle her iki aracın sürücüleri Ali D. ve Hatim E. ile araçlarda bulunan Ahmed M. (23) ve Enes D. (21) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği kara yolunda güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.