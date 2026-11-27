Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Amedspor'u konuk edecek. Ligde farklı hedefler doğrultusunda mücadele eden 2 takım da haftayı galibiyetle kapatmak istiyor.

Zirve takibini sürdürmeyi amaçlayan Amedspor, Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yaparken kötü gidişata son vermek isteyen ev sahibi ekip de taraftarı önünde kazanmayı hedefliyor. Peki, Gaziantep FK - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma şifresiz mi?

Gaziantep FK - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Gaziantep FK - Amedspor karşılaşması, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Gaziantep FK - Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Gaziantep FK ile Amedspor arasındaki karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek. Bu nedenle maçı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin yayıncı kuruluşun aboneliğine sahip olması gerekiyor.

Maç bilgileri:

Organizasyon: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu, 13. hafta

Tarih: 28 Kasım 2026 Cumartesi

Saat: 19.00

Stadyum: Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu

Yayın: beIN SPORTS 1

Gaziantep FK ve Amedspor'un ligdeki puan durumu

Ligin 13. haftasına girilirken iki takımın puan tablosundaki konumları ve son haftalardaki performansları dikkat çekiyor.

Gaziantep FK kötü gidişata son vermek istiyor

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki Gaziantep FK, geride kalan haftalarda topladığı 8 puanla 16. sırada bulunuyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan kırmızı-siyahlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçtan puan çıkaramadı. İç sahada da son 6 karşılaşmasında galibiyet elde edemeyen Gaziantep temsilcisi, Amedspor karşısında kazanarak hem kötü seriyi bitirmek hem de alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Amedspor zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor

Sezona başarılı bir başlangıç yapan Amedspor ise topladığı 23 puanla 4. sırada yer alıyor. Son 5 lig maçında 3 galibiyet alan Diyarbakır temsilcisi, zirve yarışındaki iddiasını korumak istiyor. Gaziantep deplasmanından alacağı galibiyetle puanını yükseltmeyi hedefleyen Amedspor, haftayı kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

Kritik karşılaşma öncesinde 2 takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Gaziantep FK'de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek 3 oyuncu bulunurken Amedspor'da ise 1 kırmızı kart cezalısı ve sakatlık yaşayan 2 futbolcu kadroda yer alamayacak.