Süper Lig ekibi Gaziantep FK, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Orhan Ak ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Orhan Ak ile yollarımız hiç bir talep içerilmeden karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Orhan Ak’a teşekkür ediyoruz.

Orhan Ak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

7 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR

Gaziantep FK, Süper Lig'de 7 maçtır galibiyet yüzü göremedi. Ligde son galibiyetini 4. haftada Göztepe'yi yenerek alan Gaziantep ekibi, sonraki hafta Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe maçı sonrası çıktığı 6 maçı ise kaybetti.