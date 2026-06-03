Gaziantep FK’de teknik direktörlük koltuğu yeniden tartışma konusu oldu. Kırmızı-siyahlı ekipte mevcut teknik direktör Mirel Radoi ile yaşanan görüş ayrılıklarının ardından yönetimin teknik heyette değişiklik seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği öğrenildi.

Kulüp yönetiminin, Radoi’nin son dönemde medyaya yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğu ve yeni sezon planlaması kapsamında alternatif isimler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu doğrultuda Gaziantep FK’nın radarına Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Ömer Erdoğan girdi. Daha önce görev yaptığı kulüplerde ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Erdoğan’ın, Gaziantep FK yönetiminin teknik direktör adayları arasında üst sıralarda yer aldığı ifade ediliyor. Kırmızı-siyahlıların önümüzdeki günlerde bu konuda somut adımlar atabileceği konuşuluyor.

İKİ TALİP DAHA VAR

Öte yandan Ömer Erdoğan’a ilgi gösteren tek kulüp Gaziantep FK değil. Teknik direktör değişimine hazırlanan Bursaspor ile Esenler Erokspor’un da tecrübeli çalıştırıcıyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Özellikle daha önce formasını giydiği Bursaspor’un, Erdoğan ismine sıcak baktığı belirtiliyor.

Süper Lig ve 1'inci Lig ekiplerinin yakından takip ettiği Ömer Erdoğan, teknik direktör piyasasının en çok talep gören isimlerinden biri haline gelirken, deneyimli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde aldığı resmi tekliflerden birine karar vermesi bekleniyor.