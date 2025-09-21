Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Trabzonspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Lige Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak başlayan Gaziantep ekibi, ikinci haftada aynı skorla TÜMOSAN Konyaspor'a yenildi.
Sonraki haftalarda Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, dün deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Güneydoğu temsilcisi böylece ligde çıktığı son 4 karşılaşmada yenilgi yaşamadı. Gaziantep FK, ligin 7. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlayacak.