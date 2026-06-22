Stuttgart – Gaziantep seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı’na inişinin ardından ön iniş takımında hasar meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, SunExpress hava yolu şirketine ait TC-SPE kuyruk tescilli, Stuttgart–Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı ve ön iniş takımında hasar meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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