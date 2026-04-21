GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİNDEN

TAŞINMAZ KIYMET TAKDİR RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO: 2013/29622 ESAS

BORÇLU:EROL ÖZÜZÜMCÜ (MEHMET DURDU VE TÜRKAN OĞLU)

İLAN:

Dairemizin yukarıda numarası yazılı dosyasında haczedilen ve kıymet takdiri yapılan tarafınızın maliki olduğu veyahissedar olduğu hakkında dosyamızdan bilirkişilerden kıymet takdir raporu alınmış buna göre tarafınızın maliki olduğu veyahissedar olduğu taşınmazların tapu bilgileri ve değerleri aşağıda belirtilmiştir.

1-Gaziantep İli Nizip İlçesi Güder Mahallesi Karapınar Mevkii 187 ada 37 parsel (eski 142 ada 34 parsel) sayılı fıstıklık vasıflı 16.287,96.m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının değeri:407.199,00.TL

2-Gaziantep İli Nizip İlçesi Adaklı Mahallesi Kilise Tepesi Mevkii113 ada 182 parsel sayılı fıstıklık vasıflı 17.250,00.m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının değeri:1.725.000,00.TL

3-Gaziantep İli Nizip İlçesi Güder MahallesiYalı Tepesi Mevkii 177 ada 33 parsel (eski 138 ada 29 parsel) sayılı fıstıklık vasıflı 62.702,00.m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının değeri:1.567.550,00.TL

4-Gaziantep İli Nizip İlçesi Güder Mahallesi Pınarbaşı Mevkii 188 ada 5 parsel (eski 141 ada 17 parsel) sayılı fıstıklık ve tarla vasıflı 42.356,66.m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının değeri:6.353.499,00.TL

5-Gaziantep İli Nizip İlçesi Güder Mahallesi Pınarbaşı Mevkii 186 ada 5 parsel (eski 143 ada 1 parsel) sayılı fıstıklıkvasıflı 9.766,31.m2 yüzölçümlü taşınmazın tarafınıza ait 17692/106150 değeri:244.158,00.TL

6-Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 15 Temmuz Mahallesi 5770 ada 27 parsel (eski 5770 ada 11 parsel) arsa vasıflı 1.061,50.m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının değeri:4.069.160,00.TL

7-Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Gürsu Mahallesi Tepecik Mevkii 910 ada 22 parsel (eski 4536 parsel) sayılı bağ vefıstıklık vasıflı 2.235,60.m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının değeri:5.458.020,00.TL

8-Gaziantep İli Yavuzeli İlçesi Süleymanobası Mahallesi Rasaf Mevkii 319 parsel sayılı fıstıklık vasıflı 55.650,00.m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının değeri:4.452.000,00.TL

Dairemizin yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu Erol Özüzümcü'nün bilinen tüm adreslerinde tebligat yapılamamış ve başkaca da adresi bulunamamış olduğundan taşınmazların kıymet takdir raporunun ilanen yapılmasına karar verilmiş olup işbu belgeİcra İflas Kanunu ve 128/a maddesi ile Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca borçlu Erol Özüzümcü'ye kıymet takdir raporunun tebliği mahiyetinde olup İcra İflas Kanunu ve 128/a maddesi uyarınca işbu kıymet takdir raporunun tarafınıza tebliğ tarihinden 7 (yedi) günlük yasal süreye ilavaten 15 (onbeş) toplam 22 (yirmi iki) gün içerisinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi kıymet takdir raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve kıymet takdir raporunun kesinleşeceği tarafınıza İHTAR VE İLAN olunur.16/04/2026

