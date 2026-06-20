GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2026/6030 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6030 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, K.KIZILHİSAR Mahalle, 1023 Ada, 2 Parsel, 2.Kısım 4.Kat, 15 Nolu Bağımsız Bölümdeki mesken nitelikli taşınmaz alanı 2 Kısım -4 Kat -15 B.B. numaralı mesken olarak yer almaktadır. Onaylı mimari projelerine göre toplamda 140,47 m2 brüt inşaat alanlıdır. Toplamda üç adet oda, salon alanı, merdiven alanı, mutfak, ANTRE, hol, lavabo-WC alanları yer almaktadır. Eksik imalatı bulunmayan taşınmaz alanında sıva-boya-taban kaplama-ıslak hacim imalatları-doğrama işleri-kaplama işleri gibi ince imalatlar yapılı durumdadır. Ana taşınmaz yapı alanı betonarme karkas taşıyıcı sistemli ve çok kat alanlı olarak yapılmıştır. Ana yapı alanı bodrum kat, zemin kat ve dört adet normal kat alanından oluşmaktadır. 13.06.2024 tarihinde iskân alınmıştır. yaklaşık 0-3 yıllık olan yapı alanı için % 4 yapı yıpranma oranı toplam yapı bedelinden düşülecektir.

Adresi : K.Kızılhisar Mah. 102297 Sok Alptekin Apt. K: 4 D:15 Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 1.311,94 m2

Arsa Payı : 8272/131194

İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar uygulama planında yer almaktadır. Planda çok kat alanlı konut alanı olarak

yer almaktadır.

Kıymeti : 4.906.617,76 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:06

16/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02492652