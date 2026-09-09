GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2026/22610 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/22610 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, BİLEK Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 7522 Ada, 2 Parseldeki Kargir Ev nitelikli taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Taşınmazüzerinde 2 katlı, ev ve ahır binasıbulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazbilekmeskun mahallinde bulunmakta olup, Belediyeve sosyal hizmetlerinden yararlanmakta olup, ulaşım sorunu bulunmaktadır.Parselinüzerinde bulunan 2 katlı, yığma yapının zemin katında8 oda olup, burada ahır, kümesdepo , boş odavs. mahaller bulunmaktadır. Üst katta ise5 oda, mutfak, banyo, wc, antrebulunmaktadır. Yapıların orta kısmındaavlu bulunmaktadır. Odaların duvar ve tavanlarısıvalı boyalı olup,kısmen de sıvasız boyasızdır. Bakımsız ve çok eski yapı özelliğindedir. Kapılar ahşap , pencere doğramaları PVC'dir. Yapıların toplam inşaat alanı 550,00 m²dir.Yapılarınelektrik ve suyu mevcut olup soba ile ısıtılmaktadır.Yapıyaklaşık 40-50yıllık olup, yıpranması %50olarak düşülecektir.

Adresi : Bilek Mahallesi 7522 Ada 2 Parsel Şehitkamil / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 375,66 m²

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.820.660,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:06

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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