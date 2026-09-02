T.C.

GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/69 Ort. Gid. Satış

31/08/2026

Konu : İlanen tebliğ

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, K.Kızılhisar mah. 3460 parsel için 39.264.800,00 TL.ve 3461 parsel için 135.200,00 TL. kıymet belirlenmiş;

Taşınmazların kıymet taktirleri yapılmış olup, taşınmazlarda hissedar olarak bulunan;

Gaziantepİli Nüfusuna kayıtlı Mehmet Durdu ve Türkan' dan olma 19/05/1955 doğumlu Erol ÖZÜZÜMCÜ (TC No: 27370722066) adına çıkartılan tebligatların iade edilmiş ve tüm aramalara rağmen bulunamamış, bilirkişi raporu tarafa tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince bilirkişi raporu özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, HMK.345.maddesi gereğince yine HMK.nun 342.maddesine uygun olarak HMK.nun 343.maddesi gereğince kıymet takdirine itiraz yasa yolu açık olmak üzere, 3- İİK 128. Maddesi gereğince Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililerin raporun tebliğinden itibaren 7 gün içinde satış memurluğunun bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açabilecekleri ihtar edilerek İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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