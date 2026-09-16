Örnek No:55*

T.C.

GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, ÇEVRELİ Mahalle/Köy, Çevreli mahallesi Mevkii, 110 Ada, 1 Parsel, Bu Taşınmaz tapuda ; Gaziantep ili Şahinbey ilçesi, Çevreli Mahallesi 110 ada 1 parsel Yüzölçümü: 24.673,61 m2 olup Tapu Kaydında Cinsi: Zeytin Bahçesiolarak belirtilmiştir.

İMAR DURUMU : Dosya içerisinde ve pafta üzerinde yapılan incelemede dava konusu taşınmaz imar planı dışında, Belediye sınırları? içerisinde,Mücavir alan sınırları? içerisinde, arsa vasfı kazanmamıştır.Belirtilen nedenlerden dolayı dava konusu taşınmazlar tarım arazisi olarak tespit edilmiştir. yine dosya içerisinde bulunan Davaya Konu edilen bu taşınmazın imardaki durumu ise, Şahinbey ilçe belediyesinin, imar müdürlüğünün, İlgili imar paftasından bakılarak incelendiğinde konu edilen parselin imar planı dışında olduğu (Arsa vasfında olmadığı) görülmüştür.

DEĞERLENDİRME: Değerlendirme Keşif tarihine göre yapılacaktır.

Dava konusu parselin üzerinde keşif tarihi itibari ile Taşınmazın Killi- tınlı toprak yapısında ve %1- 6 eğimili 2 sınıf Kuru Tarım arazisi vasfında ve makineli tarma uygun olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz Gaziantep Şehir Merkezine yaklaşık 20-30 km mesafede, Mahalle merkezine

yerleşim yerinin yaklaşık 0,4-3 km mesafede, Taşınmaz kuru tarım arazisi olup, üzerinde bölge şartlarinda Antepfistığı, zeytin, bağ,badem vb.

meyve ağaçları yetiştirilebilir arazi olduğu. Keşif tarihinde taşınmazın dikili vasıfta olduğu (değişik yaşta fıstık,zeytin,badem, v.b ağaçların olduğu) görüldü. Taşınmazın genel durumu yılıik getireceği net gelir ve mevkinde bulunan taşınmazların serbest piyasadaki alım-satım değerleri, taşınımazın büyüklüğü de dikkate alınarak yapilan değerlendirmede keşif taribi itibarı ile m2 değeri 700,00 TL olarak tespit edilmiştir.



Toplam Değer Alan m2 M2/TL değeri

Toplam bedel :24.673,61 700,00

Toplam bedel : 17.271.527,00 TL

Adresi : Gaziantep Şahinbey Çevreli Mahallesi Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 24.673,61 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 17.271.527,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : dosyasındadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 13:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 13:53

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, ÇEVRELİ Mahalle/Köy, Çevreli mahallesi Mevkii, 107 Ada, 1 Parsel, Bu Taşınmaz tapuda ; Gaziantep ili Şahinbey ilçesi, Çevreli Mahallesi 107 ada 1 parsel Yüzölçümü:9.281,79 m2 olup Tapu Kaydında Cinsi: Bağ olarak belirtilmiştir.

Dosya içerisinde ve pafta üzerinde yapılan incelemede dava konusu taşınmaz imar planı dışında, Belediye sınırları içerisinde,Mücavir alan sınırları? içerisinde, arsa vasfı kazanmamıştır. Belirtilen nedenlerden dolayı dava konusu taşınmazlar tarım arazisi olarak tesbit edilmiştir. yine dosya içerisinde bulunan Davaya Konu edilen bu taşınmazın imardaki durumu ise, Şahinbey ilçe belediyesinin, imar müdürlüğünün, ilgili imar paftasından bakılarak incelendiğinde konu edilen parselin imar planı dışında olduğu (Arsa vasfında olmadığı) görülmüştür.

DEĞERLENDİRME: Değerlendirme Keşif tarihine göre yapılacaktır.

TAŞINAMZIN GENEL DURUMU VE DEĞERİ: Dava konusu parselin üzerinde keşif tarihi itibari ile Taşınmazın Killi- tınlı toprak yapısında ve %1-6 eğimili 2 sınıf Kuru Tarım arazisi vasfında ve makineli tarma uygun olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmaz Gaziantep Şehir Merkezine yaklaşık 20-30 km mesafede, Mahalle merkezine yerleşim yerinin yaklaşık 0,4-3 km mesafede, Taşınmaz kuru tarım arazisi olup, üzerinde bölge şartlarında Antepfistığı, zeytin, bağ,badem vb. meyve ağaçları yetiştirilebilir arazi olduğu. Keşif tarihinde taşınmazın dikili vasıfta olduğu (değişik yaşta fıstık,bağ omcasının olduğu) görüldü.

Taşınmazın genel durumu yılıik getireceği net gelir ve mevkinde bulunan taşınmazların serbest piyasadaki alım-satım değerleri, taşınımazın büyüklüğü de dikkate alınarak yapilan değerlendirmede keşif taribi itibarı ile m2 değeri 700,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Toplam Değer Alan m2 M2!/TL değeri

Toplam bedel : 9.281,79 700,00

Toplam bedel : 6.497.253,00 TL

Adresi : Gaziantep Şahinbey Çevreli Mahallesi Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 9.281,79 m2

Arsa Payı : tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.497.253,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 14:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 14:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 14:53

11/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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