Olay, Gaziantep Şehir Hastanesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte muayene sırası bekleyen 1,5 yaşındaki Civan Aras Özkan’ın nefes borusuna şeker kaçtı. Nefes alamayan çocuğun ailesi çevreden yardım istedi.
Doktorun müdahalesiyle rahat nefes aldı
Yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Müslüm Polat, küçük çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından çocuğun nefes borusundaki şeker çıkarıldı.
Durumunun iyi olduğu öğrenilen Civan Aras Özkan’ın kurtarıldığı anlar hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.