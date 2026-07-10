Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 5 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Değirmiçem Mahallesi'ndeki iş merkezinin çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürürken, soğutma işlemleri de devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, olay yerinde yaptığı açıklamada, yangın ihbarının alınmasının ardından itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 dakika içinde bölgeye ulaştığını belirtti. Yangına 26 araç ve 55 personelle müdahale edildiğini aktaran Cihan, yapının batı ve kuzey cephelerinde alevlerin kontrol altına alındığını, kalan bölümde ise çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yangının çıkış nedeninin, söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından hazırlanacak itfaiye raporuyla netlik kazanacağını belirten Cihan, ekiplerin binaya hem içeriden hem de dışarıdan müdahale ettiğini söyledi.

Binada doğal gaz hattının bulunması nedeniyle gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını da kaydeden Cihan, ilgili dağıtım şirketiyle koordinasyon sağlanarak doğal gaz akışının kesildiğini ve olası risklerin önüne geçildiğini dile getirdi.