Olay, Nizip Organize Sanayi Bölgesi’nde dün sabah saatlerinde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, Bekir A., kendisine ait tankerin kapaklarını temizlik amacıyla açmak için üzerine çıktı.
Bu sırada ağzında sigara bulunan Bekir A.’nın açtığı kapakla birlikte patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle tankerden metrelerce savrulan Bekir A., yere düşerek yaralandı.
DURUMU AĞIR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Bekir A., Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olay anı, fabrikanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Bekir A.’nın tanker üzerinde çalışırken ağzında sigara ile kapağı açtığı ve hemen ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor. Patlamanın etkisiyle Bekir A.’nın havaya savrulduğu anlar da kameraya yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.