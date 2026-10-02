Olay, saat 16.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Abdulhamithan Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede yaşayan Sakine Y., eşi Murat Y. ve 6 yaşındaki oğulları L.Y. pencereden zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sakine Y., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Murat Y. ile oğlu L.Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, olay sırasında evde bulunduğu belirlenen çiftin diğer çocukları E.Y. (7) ve K.Y. tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

İNTİHAR MI ETTİ?

Gaziantep'in yerel haber sitelerinin aktardığına göre Sakine Y.'nin henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden atladığı, ardından eşi Murat Y. ile 6 yaşındaki oğulları L.Y.'nin de pencereden düştüğü öne sürüldü.