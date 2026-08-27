Kaza, Beştepe Mahallesi Güneyşehir TOKİ konutları bölgesinde meydana geldi.
Abdülkadir K. (22) yönetimindeki 55 AAE 332 plakalı hafif ticari araç ile İhsan Toprak’ın (34) kullandığı 50 ACR 650 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsü İhsan Toprak ile araçta bulunan Lalihan Toprak’ın (24) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Abdülkadir K. ile araçlarda bulunan 3 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.