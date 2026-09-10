Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde feci bir ev kazası meydana geldi. 3 katlı bir binanın teras katında bir araya gelen Necla Değirmenci (41) ile Aysel Balta (34), halı yıkadıkları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ, EKİPLER SEVK EDİLDİ

İki kadının akıma kapılarak yere yığıldığını gören çevredeki komşular durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİLER

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ağır yaralanan kadınlardan biri Gaziantep Şehir Hastanesi'ne, diğeri ise kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Necla Değirmenci ve Aysel Balta kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, 2 kadının yaşamını yitirdiği feci olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.