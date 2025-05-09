Türkiye Kupası finalinin 14 Mayıs’ta Gaziantep’te oynanacak olması kentte büyük sevinç yaratmıştı. Ancak final maçının bilet satışlarında sadece Galatasaray ve Trabzonspor Passolig kartı sahiplerine öncelik tanınması, Gaziantepli futbolseverleri hayal kırıklığına uğrattı. Kalkan, final maçının kentte oynanacak olmasının büyük mutluluk yarattığını ancak bilet satış sürecindeki uygulamanın bu sevinci gölgelediğini belirtti.

“GAZİANTEP’LİLER YOK SAYILIYOR”

‘Türkiye Kupası finalinin Gaziantep’te oynanmasını hepimiz çok istedik. Gaziantep tercih edilince de mutlu olduk. Ancak biletler satışa sunulduğunda bu mutluluk birçoğumuz için kısa sürdü’ diyen Kalkan, “ Türkiye Kupası finalinin 14 Mayıs günü Gaziantep'te oynanacak olmasını hepimiz çok istedik. Gaziantep tercih edilince de mutlu olduk. Dün biletler satışa sunulduktan sonra bu mutluluk bir çoğumuz için kısa sürmüş oldu. Gaziantep'te yaşıyoruz, Gaziantep Futbol Kulübü Passolig kartımız var ama bilet olmasına rağmen bilet satın alamadık. Sebep Galatasaray veya Trabzonspor Passolig kartımız olmalıymış. Bu karar Gaziantep'i ve Gaziantepli hemşehrilerimizi yok saymaktır. Finalin Gaziantep'e alınmasının başarısını paylaşamayanlar bilet mağduriyetiyle ilgili seslerini çıkaramadılar” ifadelerini kullandı.