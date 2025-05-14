Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçında Galatasaray ve Trabzonspor, Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde Gaziantep'te bulunan futbolseverler, maç ortamını ve final için düşüncelerini SÖZCÜ ile paylaştı. Gaziantep'te yaşayan bir Fenerbahçeli taraftarın isyanı ise gündem oldu.

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Şehirde kupa heyecanını yaşayan ezeli rakipler, gün boyu kol kola fotoğraf verdi. Trabzonsporlu ve Galatasaraylı taraftarlar maç saatini beklerken birlikte vakit geçirdi ve final öncesi Gaziantep'in tadını çıkarttı.

Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanacak mücadelede bordo-mavililer 10. kez, sarı-kırmızılılar ise 19. kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.