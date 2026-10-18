Gaziantep'in 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir pamuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı.

DUMANLARI GÖRENLER İHBAR ETTİ

Fabrikanın iç kısmından yoğun dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler ve fabrika çalışanları durumu vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

40 PERSONEL VE 15 ARAÇLA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kısa sürede bölgeye ulaşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, pamukların tutuşmasıyla büyüyen alevleri kontrol altına almak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yangına 40 personel ve 15 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

Sağlık ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı fabrikada hazır bekletilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.