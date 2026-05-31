Gaziantep’te AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin yaklaşık 1 milyar TL değerindeki belediye taşınmazlarını yeniden satışa çıkarması tartışma yarattı. CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hasan Şencan, belediyenin son dönemde art arda gerçekleştirdiği taşınmaz satışlarını eleştirerek, bu yaklaşımın sürdürülebilir bir yerel yönetim anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi.

“ŞAHİNBEY’İ YÖNETMEK YERİNE SATIYORLAR”

Belediyenin sık sık arsa satışına yönelmesini eleştiren Şencan, bunun yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu belirtti. AKP’li belediyenin yaklaşık 1 milyar TL değerindeki arazileri yeniden satışa çıkardığını hatırlatan Şencan, “Şahinbey’i yönetmek yerine Şahinbey’in malını satmayı tercih ediyorlar. Üretim yok, kaynak oluşturma yok, kalıcı yatırım yok. Çözüm olarak sürekli belediyenin arsaları elden çıkarılıyor” ifadelerini kullandı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜTÇE ANLAYIŞI YOK”

Belediyenin mali yapısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şencan, sürekli satış politikalarının bütçe yönetimindeki sorunların göstergesi olduğunu savundu.

“Bu anlayış sata sata Şahinbey’i bitirecek” diyen Şencan, şunları kaydetti:

“Belediyecilik; belediyenin taşınmazlarını parsel parsel satıp günü kurtarmak değildir. Belediyecilik; kaynak üretmek, altyapı yatırımları yapmak, dirençli kentler kurmak, sosyal projeler geliştirmek ve şehrin geleceğini korumaktır.”

“KAMU MALI 1 MİLYON ŞAHİNBEYLİNİNDİR”

Şahinbey’de “satış odaklı belediyecilik” anlayışının hakim hale geldiğini ileri süren Şencan, belediye mülklerinin toplumun ortak varlığı olduğuna dikkat çekti.

“Kamu malının bu kadar hoyratça elden çıkarılmasını doğru bulmuyoruz” diyen Şencan, “Bugün arsalar satılıyor, yarın bu şehrin geleceği ipotek altına alınıyor. Belediyenin malı bir partinin değil, 1 milyon Şahinbeylinindir” ifadelerini kullandı.

ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Satışların gerekçesinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirten Şencan, belediye yönetimine şu soruları yöneltti:

“Bu satışların gerekçesi nedir? Elde edilen gelirler hangi projelerde kullanılacaktır? Neden sürekli taşınmaz satışına başvurulmaktadır?”

Şahinbey halkının bu soruların yanıtını beklediğini ifade eden Şencan, belediyeye ait arazilerin satış süreçlerini takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi.