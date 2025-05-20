Olay, iddiaya göre, Hüseyin Y. ile ismi henüz belirlenemeyen yolcu arasında çıkan tartışma sonucu gerçekleşti.
Tartışmanın büyümesiyle yolcu, önce sözlü hakaretlerde bulundu, ardından Hüseyin Y.’yi bıçakla yüzünden ve boynundan yaraladı.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yaralı taksi şoförü, bir meslektaşı tarafından Abdulkadir Yüksel Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından Hüseyin Y., Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ KAN DONDURDU
Taksi içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın Hüseyin Y.’yi defalarca bıçakladığı ve araçtan dışarı ittiği anlar net bir şekilde görülüyor.
Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.