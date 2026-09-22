Gaziantep’in Şahinbey İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki market ve zincir şubelerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. ZİNCİR MARKET ŞUBESİ DE KAZANIN İÇİNDE Saha ekipleri tarafından gerçekleştirilen reyon denetimlerinde, raflarda son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen marketler hakkında yasal işlem başlatıldı. Aralarında popüler bir zincir market şubesinin de bulunduğu 3 ayrı işletmeye, Şahinbey Belediyesi Encümen kararıyla 3 gün süreyle geçici kapatma cezası uygulandı. Mühürlenen işletmeler faaliyetten menedildi. BAŞKAN TAHMAZOĞLU: "HALK SAĞLIĞIYLA OYNANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ" Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını her şeyin üstünde tuttuklarını belirterek denetimlerin tavizsiz devam edeceğini vurguladı. Tahmazoğlu, vatandaşların fahiş fiyat ve tarihi geçmiş ürün ihbarlarını değerlendirmeye ve reyon denetimlerini sıklaştırmaya devam edeceklerini ifade etti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.