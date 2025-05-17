Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını “Aile Yılı” ilan etmesiyle birlikte Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler planlanırken, Gaziantep'te düzenlenen “Aile Yılı Festivali” beklenmedik bir tartışmanın merkezine oturdu.

TANITIM AFİŞİ İLE BAŞLAYAN KRİZ

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen festivalin tanıtım afişi kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Tartışmanın merkezinde, Gaziantep İl Müftülüğü tarafından hazırlanan tanıtım afişindeki görsel yer aldı. Afişte yer alan başörtülü anne ve kız çocuğu ile takkeli baba ve erkek çocuk figürleri, toplumda “tek tip aile” dayatması yapıldığı gerekçesiyle eleştirildi.

CHP'Lİ ÖZTÜRKMEN: “BU AFİŞLE KİMLER DIŞLANIYOR?”

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, afişin içeriğine sert tepki göstererek, festivalin toplumun belirli kesimlerini dışlayan bir anlayışı temsil ettiğini söyledi. Öztürkmen açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu etkinlik, aile yılı adı altında düzenleniyor ama afişte çağdaş kıyafetli çocuklara yer verilmemiş. Sadece başörtülü kız ve takkeli erkek çocuk görselleri var. Bu, bizim gibi olmayanlar dışlansın, onlara hayat hakkı tanınmasın demek midir? Bu anlayış, laik ve çağdaş değerlere sahip bireyleri dışlıyor. Kamu kaynakları kullanılarak böyle bir yaşam tarzı dayatması kabul edilemez.”

Etkinlik kapsamında başarılı olan çocuklara Umre ziyareti ödülü verilmesini de eleştiren Öztürkmen, “Kamu kaynaklarıyla neden sadece dini içerikli ödüller dağıtılıyor? Neden Kapadokya, Akdeniz gibi sosyal aktiviteler değil de sadece Umre sunuluyor?” diyerek ödüllendirme sisteminin de sorgulanması gerektiğini belirtti.

“ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN YAŞAM TARZI DAYATMASI”

Öztürkmen sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplumu kamu gücüyle dindarlaştırmaya çalışıyorlar. Küçücük çocuklara türban ve takke takılarak bir mesaj verilmeye çalışılıyor. ‘Başını bağlamayan bizden değil’ algısı yaratılıyor. Bu, Cumhuriyet değerlerine, laik eğitime ve toplumsal çeşitliliğe aykırıdır. “Gaziantep İl Müftülüğü, Cumhuriyet ve laiklik karşıtı bir anlayışı yansıtan bu tür uygulamalarla toplumu kutuplaştırıyor. Buna sessiz kalan valilik ve belediye de bu anlayışa ortak oluyor.”

VALİLİK VE BELEDİYE SESSİZ, MUHALEFET ETKİNLİĞE KATILMAYACAK

Tartışmalara rağmen Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. CHP'li Öztürkmen ise festival etkinliklerine katılmayacağını duyurdu ve yerel yöneticileri, "bu sakat anlayıştan derhal dönmeye" çağırdı.

“Sayın Vali’yi ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nı uyarıyorum: Henüz vakit varken bu hatadan dönün. Bu anlayışa katılmıyoruz, protesto ediyoruz ve alet olmayacağız.”

CHP’Lİ UĞUR KALKAN: “AİLE YAPISINI DEĞİL, TEK TİP MODELİ YANSITIYORLAR”

CHP Şahinbey Belediyesi önceki dönem meclis üyesi Uğur Kalkan da benzer eleştirilerde bulundu. Tanıtım materyalinin ideolojik bir çerçeveyle hazırlandığını savunan Kalkan, şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep İl Müftülüğü’nün astığı afişler, toplumun aile yapısını değil; kafalarında oluşturdukları tek tip erkek ve kadın modelini yansıtıyor. Oysa milyonlarca parçalanmış aile varken, onların sosyal ve ekonomik sorunları göz ardı ediliyor. Aileyi korumak istiyorsak, gerçek sorunlara eğilmeliyiz.”

VALİLİK VE BELEDİYE SESSİZ, MUHALEFET ETKİNLİĞE KATILMAYACAK

Tartışmalara rağmen Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. CHP'li Öztürkmen ise festival etkinliklerine katılmayacağını duyurdu ve yerel yöneticileri, "bu sakat anlayıştan derhal dönmeye" çağırdı.

“Sayın Vali’yi ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nı uyarıyorum: Henüz vakit varken bu hatadan dönün. Bu anlayışa katılmıyoruz, protesto ediyoruz ve alet olmayacağız.”