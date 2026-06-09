5. OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınarak söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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