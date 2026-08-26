6 Şubat depremlerinin üzerinden üç buçuk yılı aşkın süre geçmesine rağmen Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Çimenli Mahallesi’nde bazı depremzedelerin konut mağduriyeti sürüyor. Hak sahipliği bulunan yurttaşlar, bölgede deprem konutları yapılmış olmasına rağmen evlerine yerleşemediklerini belirterek konteynerlerde yaşamaya devam ediyor. Yeni Parti Şahinbey İlçe Başkanı Uğur Kalkan, mahalledeki mağduriyeti yerinde inceleyerek yetkililere çağrıda bulundu.

BİR KONTEYNERDE 8 KİŞİ YAŞIYOR

Çimenli Mahallesi’nde yaşayan Mahmet isimli depremzede, eşi, dört çocuğu, annesi ve kardeşiyle birlikte toplam sekiz kişinin aynı konteynerde yaşadığını anlattı. Depremzede Mehmet, depremden bu yana geçen zamana rağmen evlerine kavuşamadıklarını belirterek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile çeşitli kurumlara defalarca başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Mehmet, “Birkaç defa, beş-altı defa Çevre ve Şehircilik’e gittik. Mağduriyetimizi anlattık. ‘İlgileniyoruz’ dediler ama gelen olmadı, giden olmadı” ifadelerini kullandı.

Mahalledeki bir yurttaşın CİMER’e yaptığı başvurunun ardından çalışma başlatıldığını belirten Mehmet, konutların hala kendilerine teslim edilmediğini söyledi.

“ÜÇ BUÇUK YILDIR KONTEYNERDEYİZ”

Yaşadıkları koşulları anlatan Mehmet isimli depremzede, “Üç buçuk yıldan beri konteynerde yaşıyoruz. Dört çocuğum var. Annem ve kardeşimle birlikte sekiz kişi bir konteynerde kalıyoruz” dedi. Depremzede Mehmet, Gaziantep Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Bakanlığa çağrıda bulunarak deprem konutlarının bir an önce teslim edilmesini istedi.

“KONUTLAR YAPILDI AMA VATANDAŞLAR HALA MAĞDUR”

Yeni Parti Şahinbey İlçe Başkanı Uğur Kalkan da Çimenli Mahallesi’nde yapılan deprem konutlarının tamamlanmasına rağmen hak sahiplerinin evlerine yerleşememesine tepki gösterdi. Kalkan, “Aradan üç buçuk yıl geçmiş. Hâlâ bu konutlar neden teslim edilmiyor? Yollar ve çevre düzenlemesi neden yapılmıyor? Biz bu soruların cevabını arıyoruz” dedi. Deprem sonrası yapılan çalışmalara yönelik olumlu adımlar için teşekkür eden Kalkan, ancak yarım kalan işlerin de tamamlanması gerektiğini belirtti.

Kalkan, “Birileri sormazsa, peşine düşmezse ve ilgilenmezse bu vatandaş konteynerlerde bir ömür boyu yaşamaya devam mı edecek?” diye sordu.

“YAZIN SICAK, KIŞIN SOĞUKTA MAĞDURUZ”

Mahallede Ahmet ve Güllü isimli depremzedeleri de ziyaret eden Kalkan, üç kişinin yaşadığı başka bir konteynerdeki yaşam koşullarını görüntüledi.

Depremzede Ahmet, üç buçuk yıldır konteynerde yaşadıklarını belirterek, “Çok perişanız. Bir an önce evlerimizin verilmesini rica ediyoruz. Çok mağdurum, perişanım” dedi. Belinden ameliyat olduğunu ve daha önce trafik kazası geçirdiğini belirten Ahmet, anahtarlarının bir an önce kendilerine teslim edilmesini istedi.

Kalkan, konteynerin mutfak olarak kullanılan bölümünü ve bahçedeki yaşam alanlarını göstererek depremzedelerin zor koşullarda yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti. Yurttaşların anlattığına göre, komşuların desteğiyle briket duvarlar örülürken, bahçede hala AFAD'a ait çadır bulunuyor.

“MAĞDURİYET GİDERİLENE KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Kalkan, Çimenli Mahallesi’ndeki hak sahipleri konutlarına kavuşana kadar konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Gaziantep Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Bakanlığa çağrıda bulunan Kalkan, deprem konutlarının yolları ve çevre düzenlemeleriyle birlikte tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesini istedi.

Kalkan, “Bu insanların yazın sıcaktan, kışın soğuktan mağduriyet yaşamasına daha fazla izin verilmemeli. Çimenli’de deprem konutları yapılmış olmasına rağmen hala konteynerde yaşayan yurttaşların mağduriyeti bir an önce giderilmeli. Biz bu konunun takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.