AFAD Deprem Dairesi, saat 03.42'de Gaziantep'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Merkez üssü Nurdağı ilçesi olan deprem, 7.44 kilometre derinlikte kaydedildi.
AFAD Deprem Dairesi, saat 03.42'de Gaziantep'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Merkez üssü Nurdağı ilçesi olan deprem, 7.44 kilometre derinlikte kaydedildi.
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