Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesi Eylül Apartmanı'ndaki bir dairede yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan dört kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken dairedeki yangın itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İNTİHARA TEŞEBBÜS AİLE FACİASINA DÖNÜŞTÜ

Gaziantep'in yerel haber sitelerinde yer alan bilgilere göre, olayın bir intihar girişimi nedeniyle çıktığı belirtildi.

İddiaya göre baba Ç.G. (52) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı intihar etmek istediğini söyleyerek benzin bidonu getiren kızı Y.G.'ye öfkelenerek, "İntihar öyle olmaz" diyerek benzini 20 yaşındaki kızının üstüne dökmeye başladı.

Bu sırada anne ve evli kızı H.K. araya girerek babayı engellemeye çalıştı. C.G'nin aile bireylerinin üzerine döktüğü benzin, çakmağın çakılmasıyla yanmaya başladı.

Yaralanan dört kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan C. G., Y.G.. ve H.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.