Gaziantep'in Islahiye ilçesinde bir yük treninin okul servis minibüsüne çarpmasıyla korku dolu anlar yaşandı. Kazada servisin sürücüsü hafif yaralanırken, servisteki öğrenciler de panik yaşadı. Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, M.K.'nin makinistliğini yaptığı 63071 sefer sayılı boksit yüklü tren, F.Ö.'nün kullandığı okul servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, buğday ekili araziye savruldu. Sürücü hafif yaralanırken, servisteki öğrenciler büyük panik yaşadı. OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öğrenciler tedbir amaçlı İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencilerin kontrolleri yapılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

