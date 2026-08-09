Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.42'de merkez üssü Nurdağı olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7.44 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Bektaş, 2023 yılında Amik Ovası'nın batısını kıran Doğu Anadolu Fayı'nın (DAF) ardından, doğudaki Ölü Deniz Fayı'nda (ÖDF) sismik hareketliliğin devam ettiğini belirtti.
13 Haziran ve 9 Ağustos tarihlerindeki 4.5 büyüklüğündeki depremleri hatırlatan Bektaş, 6 Şubat sarsıntılarının Hatay ve Gaziantep hattındaki etkisinin sürdüğünü ifade ederek ovanın doğusundaki fay hareketliliğine işaret etti.
Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"6 ŞUBAT HÂLÂ KONUŞUYOR!
2023’te Amik Ovası’nın batısını kıran DAF’ın ardından, doğudaki ÖDF’de depremsellik sürüyor: 13 Haziran M4,5… 9 Ağustos M4,5 Nurdağı…? 6 Şubat’ın Hatay–Gaziantep üzerindeki etkisinin henüz bitmediğine dair önemli bir veri. Ovanın doğusuna dikkat!"