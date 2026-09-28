Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu.

Kaza, saat 18.06'da Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan 34 HBS 100 plakalı yolcu otobüsü ile 31 AHB 98 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi. Jandarma yolda önlem alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 16 kişi ise çevredeki hastanelere sevk edildi.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybedenlerin; Gülistan Özdemir (46), Nisanur Özdemir (23), Zeynep Alin Özdemir (6), Senem Gökşen (44), Atakan Gökşen (1), Fatma Balık (73) ve Gülhan Yaman (47) olduğu belirlendi. Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürüyor.