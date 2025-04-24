Binlerce insanın ölümüne neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'te bebekleri koruyan hemşirelerin görüntülerine benzer bir görüntü dün İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden geldi.
İstanbul'da dün gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremde hastanede görevli iki sağlık çalışanı bebekleri korumak için kuvözlere gitti.
Sağlık Bakanlığı, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini, "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız." notuyla paylaştı.