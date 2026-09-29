Gaziantep'te yaşayan Adnan Yılmaz (52) İstanbul’da yazılım mühendisliği eğitimi aldıktan sonra yüksek lisans için gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde baklavacı oldu. Yılmaz, “ABD’de farklı eyaletlere ve şirketlere baklava gönderiyorum. Los Angeles’ta Elon Musk’ın şirketi SpaceX’e ve dünyaca ünlü Paris Hilton’un bir organizasyonuna kadar Gaziantep baklavasını ulaştırdım” dedi.

3 çocuk babası Adnan Yılmaz, İstanbul’da aldığı yazılım mühendisliği eğitiminin ardından 2000’li yılların başında işletme üzerine yüksek lisans yapmak için ABD’ye gitti. Yazılımcı olarak hem çalışıp hem yüksek lisans yapan Yılmaz, burada mesleğini bırakıp ihracat yoluyla Gaziantep baklavasını ABD'ye getirerek satışını yapmaya başladı. Baklava yapmayı öğrenmek için Gaziantep’e dönen Yılmaz, burada baklava ustalarından eğitim alıp usta oldu. Yılmaz, ABD'de birçok organizasyona baklava gönderirken, yayınladığı İngilizce baklava yapımı videosu ile de sanal medyada ilgi gördü.

YUNAN BAKLAVASINI GÖRÜNCE KOLLARI SIVADI

Baklavayı tüm dünyaya tanıtmak istediğini anlatan Adnan Yılmaz, “Ben milli duygularla hareket ettim. Amerika’da baklava Yunan baklavası olarak biliniyor. Orada bir baklava yemek istedik. Yunan baklavasını görünce ‘Bu da baklava mı?’ diyerek gerildim. Baklavanın ana memleketi Gaziantep’tir. Milli duygularım kabardı. Baklava nasıl sadece Yunan baklavası olarak bilinir dedim. Kültürümüzü, baklava lezzetimizi tanıtmam gerektiğini düşündüm ve bu yönde çalıştım. Şu anda Gaziantep baklavası çok seviliyor ve tutuluyor. Hedefim önce Amerika ardından dünyaya baklavamızın lezzetini duyurmak” dedi.

'BİR İŞİ SEVEREK YAPACAKSINIZ'

Yılmaz, yazılım mühendisliğini bırakıp baklava işiyle ilgilendiği için pişman olmadığını söyledi. Sevdiği işi yaptığını ve kültürel değerlerini dünyaya duyurduğu için mutlu olduğunu söyleyen Yılmaz, “Yazılım mühendisi olabilirsiniz. İsterseniz dünyanın en iyi mesleği olsun. Bir işi severek yapacaksınız. Yazılım mühendisliğini bırakıp baklavacı olduğum için hiçbir zaman pişman olmadım. Çünkü sevdiğim ve tutkum olan bir işi yapıyorum. Lezzetin milliyeti olmaz, lezzetin memleketi vardır. Baklavanın memleketi de Gaziantep’tir. Coğrafi işaretli ürün satıyoruz biz Amerika’ya. Vizyonumuz önce Amerika’da baklavayı tamamen tanıtıp daha sonra dünyaya sesimizi duyurmak. Bu bir ekip çalışmasıdır. Çiftçimizle başlar, tüketici ile son bulur. İtalyanların pizzası ya da Fransızların makaronu gibi Gaziantep baklavamızı da bir dünya markası haline getireceğiz” diye konuştu.

BAKLAVALARI ELON MUSK VE PARIS HILTON'A KADAR ULAŞTI

Yılmaz, ABD’de farklı eyaletlere ve şirketlere baklava gönderdiklerini belirterek, ürünlerinin Los Angeles’ta Elon Musk’ın şirketi SpaceX’e ve dünyaca ünlü Paris Hilton’un bir organizasyonuna kadar ulaştırıldığını söyledi. Yılmaz, “Amacımız baklavayı sadece ticaret olarak görmek değil. Asıl amacımız kültürel tanıtım. Gaziantep’imizin kültürünü baklavasını dünyaca ünlü şirket ve isimlere ulaştırıyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Belli bir süre Gaziantep’te ustalık eğitimi aldım. Çalıştığım firmaya da Amerikan vatandaşlarının damak tadına uygun tarifler verdim. Mesela daha az şekerli gibi. Bu yönde birlikte çalışma kararı aldık ve ben yeniden Amerika’ya döndüm. Baklavalar ihracat yoluyla ulaşıyor ben de orada ulaşması en zor yerlere baklavalarımızı ulaştırıyorum. ABD pazarında Gaziantep baklavası farkındalığını oluşturmaya başladık” dedi.