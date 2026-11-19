Gaziantep’in İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki Fatih Kavşağı’nda iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda toplam 6 kişi ağır yaralandı.

İlk kaza saat 17.00 sıralarında yaşandı. A.K. (53) yönetimindeki 01 TA 401 plakalı hafif ticari araç ile C.M.’nin (45) kullandığı 34 MIA 446 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil orta refüje çıktı, hafif ticari araç ise yön levhalarına çarparak durabildi. İki sürücü de yaralandı.

İKİNCİ KAZADA AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI

Saat 19.45 sıralarında aynı kavşakta, Hatay yönüne seyreden M.A. (42) yönetimindeki 59 AEY 258 plakalı TIR ile R.K.’nin (50) kullandığı 34 UJ 9266 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Bu kazada hafif ticari aracın sürücüsü R.K. ile araçtaki E.K. (56), A.Y.K. (17) ve S.K. (25) yaralandı. Yaralıların aynı aileden olduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki kazadaki yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.