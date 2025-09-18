Olay, akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Tınazdere Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÜÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Vahap Alpaslan (21) ve Hakan Alpaslan’ın (21) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kavgada ağır yaralanan Doğan Karakurt (41) ise yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Oğuzeli Devlet Hastanesi’nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Silahlı kavgada hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Jandarma ekipleri taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.