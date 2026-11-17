Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Hayri T. ve Faruk Ç., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Hayri T., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Faruk Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hayri T.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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