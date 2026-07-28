Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi’ndeki plajda meydana geldi. Uzman çavuş olarak görev yaptığı dönemde gazi olan ve Gümüşhane’deki Kürtün Devlet Hastanesi’nde memur olarak çalışan Ünal Cak, serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra kuvvetli dalgaların etkisiyle boğulma tehlikesi geçiren Cak için çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Cak’a, olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Ardından Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ünal Cak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.