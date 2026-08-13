Eşit hak talebiyle Ankara Güvenpark’ta sabahlayan gaziler; eylemde 31’inci günü geride bıraktı. 13 Temmuz’dan beri eylem yapan gaziler “Bu topraklar için canını ortaya koyan kahramanlar bugün yalnızca adalet ve vefa beklemektedir. Peki bugün sessiz kalanların vicdanı gerçekten rahat mı?” diye sordu ve ekledi: “Bizim mücadelemiz bir makam, mevki ya da ayrıcalık mücadelesi değildir. Bu, vatana hizmet etmiş gazilerin onurunu, hakkını ve insan onuruna yakışır yaşam talebini savunma mücadelesidir.”

3 Ağustos’ta açlık grevine başlayan gaziler, sağlık durumlarının kötüleşmesi nedeniyle üç gün sonra açlık grevini bıraktı. Bu üç günde bir gazi kalp krizi geçirdi, iki gazi ise fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Güvenpark’a destek için gelen gazi Erdal Özdemir, memleketi Denizli’ye dönerken fenalaştı ve 31 Temmuz’da hayatını kaybetti. Özdemir 24 Mayıs 1993’te PKK tarafından yapılan saldırıdan kurtulmuştu. Bu olay tarihe 33 er katliamı olarak geçti.

EŞİT HAKLAR İSTİYOR

Eylemin 29’uncu gününde gaziler, seslerini Meclis’e duyurmak amacıyla Güvenpark’tan TBMM’ye doğru yürümek istedi. Gazilerin yürüyüşüne izin verilmedi. Gaziler ile polislerin karşı karşıya geldiği anlarda zaman zaman duygusal diyaloglar yaşandı. Bir polis memuru da gözyaşlarını tutamadı.

- Er gaziler, subay ve astsubay gaziler gibi ordu evleri ve askeri kamp ve sosyal tesislerden yararlanamıyor.

- Er gaziler ömrü dolan protezlerini değiştirmek için Ankara’ya gelmek zorundalar ve başka illerde bu imkan sağlanmıyor.

- Göz, ayak ve kol protezinin kalitelisi verilmiyor. Kalitesiz göz protezi iltihaba yol açıyor.

- Er gaziler, rütbe farkı nedeniyle astsubay ve subaylar gibi OYAK yardım ve avantajlarından yararlanamıyorlar.

Anne: Dokuz yıl bana dokuz bin yıl gibi geldi

Sosyal medyada da örgütlü olan gaziler, PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ü ve Fatih Gedik’i de bu fotoğrafı paylaşarak andı. Oğlu Eren’in şehit edilişinin dokuzuncu yılında konuşan anne Ayşe Bülbül, 9 yılın kendisine 9 bin yıl gibi geldiğini belirtti. Eren Bülbül, PKK’lı teröristlerin yerini göstermiş ve şehit edilmişti. Onu korumak isterken Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehit olmuştu.

GAZİ AĞLADI, POLİS DE AĞLADI

Yürüyüşlerine izin verilmeyen gazilerin karşısına polis dikildi. Gazilerin sözleri karşısında polisin gözleri doldu.

Komutanlardan ses seda yok

Ankara Güvenpark’ta özlük haklarının eşitlenmesi talebiyle eylem yapan er gaziler, aralarında İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Necdet Özel, Hulusi Akar, Ümit Dündar ve Metin Gürak’ın da bulunduğu 8 komutanı önceki gün SÖZCÜ aracılığıyla Güvenpark’a davet etti.

Gaziler “Bir emir ile ölüme gittik, şehit olduğumuz, gazi olduğumuz dönemin Genelkurmay Başkanları Güvenpark’a gelsin derdimizi dinlesin” dediler. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Çerçioğlu, “PKK terör örgütünün çıkışından bugüne kadar gazi arkadaşlarıma emir verip ölüme gönderen komutanlarımızı, emekli genelkurmay başkanlarımızın hepsini buraya davet ediyoruz. Ailelerimiz bizi size emanet etti. Sizin de emanete sahip çıkmanız gerekiyor” diye çağrıda bulundu.

BUNLARI GÖRMÜYORLAR

Gazilerin bu çağrısına komutanlardan yanıt gelmedi. Güvenpark’a uğrayan komutan olmadı. Gaziler “Güvenpark’ta gaziler, ayak protezlerini yastık yapıyor. Bunu görmüyorlar” dedi.

TBMM’de Güvenpark’ta hak arayan gazilere ve şehit yakınlarına tepkisiz kaldığı yönünde eleştirilere maruz kalan Hulusi Akar, ABD gezisinde ziyaret ettiği gazi hatırlatıldığında “Nokta nokta...” şeklinde karşılık verdi.