Başakşehir Kaymakamlığı tarafından Bahçeşehir'de Gaziler Günü dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi. Programa gaziler ve çeşitli protokol üyeleri katıldı.

Gazilerden Orhan Karakaya da Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği tarafından masaya davet edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Karakaya, masada oturduğu sırada Başakşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Yoğurtçu'nun yanına gelerek kendisine başka bir yere oturmasını söylediğini iddia etti.

Karakaya, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Ben masada otururken Başakşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Yoğurtçu yanıma gelip kulağıma eğilerek 'Kalk masadan, başka bir yere otur' dedi. Ben de kahvaltıyı terk ettim."

Karakaya, yaşanan olayın kendisini kırdığını belirterek, "Kahvaltıyı terk ettim. Gazilere ve kaymakamlığa ayıp olmasın diye dışarıda protokolü ve Gaziler Günü yürüyüşünü bekledim. Bu kırıcı ve incitici yaklaşımı asla kabul etmiyorum" dedi.

Öte yandan, olayın ardından Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği'nin Karakaya ile iletişime geçtiği ve "gereğinin yapılacağını" söylediği öğrenildi.