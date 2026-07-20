Er Şehit ve Gaziler Platformu, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ABD’de İsrail yanlısı gaziyi ziyaret etmesine tepki gösterdi.

“Elini sıkıp hediye verdiğiniz Amerikalı Gazi’den daha mı değersiziz?” diyen Er şehit ve gaziler platformu Hulusi Akar’a şu soruları sordu:

- Er şehit ve gaziler, diğer gazilere göre daha mı değersiz?

- 5 bin er şehit ve gazi devlete yük olarak mı değerlendiriliyor?

- Vatani hizmet ve ödenen can bedeli neden diğer şehit ve gazilerle eşit kabul edilmiyor?

- Er şehit ve gazilere neden diğer kamu görevlisi şehit ve gazileriyle aynı maaş ve özlük hakları tanınmıyor?

- Anayasa, şehit ve gaziler arasında bir ayrım öngörüyor mu?

- Eğer öngörmüyorsa, 32 yıldır eşitlik ilkesi neden görmezden geliniyor?

- Bu adaletsizliğin sürmesine gerçekten gönlünüz razı mı?

‘Silah arkadaşlarının bedduasını alan adam’

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ziyarete ilişkin “Şahsi değil! Devlet ve parlamento diplomasisi gereği” açıklamasını yaptı. Sosyal medyada haberi Gönderilerin altına ise yorum yağdı:

- Ne derse desin gazilerimiz eylem yaparken, Amerikalı gaziyle poz verdiği gerçeği değişmez.

- Asıl tüm tutarsızlık kendisinde.

- Yer utandı, gök utandı.

- Üzücü. Çıkıp bir yayında kendini atlatmıyor, slayt video atıyor.

- Silah arkadaşlarının bedduasını alan adam.

- Özgür Özel’in sözleri aklıma geldi.

HULUSİ AKAR BU MANŞETE KIZDI

Hulusi Akar, SÖZCÜ’nün manşetine tepki göstererek, Ahmet Kaya’nın Başım Belada şarkısını paylaştı. Şarkının “Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça” sözleriyle SÖZCÜ manşetini yayınladı. Gönderiyi yorumlara kapattı.