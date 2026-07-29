Toma’ya tırmanan, oylar çalınmasın diye çuvalların üstünde yatan, asgari ücreti protesto için tabut taşıyan, Akbelen'de köylülerin yanında mücadelen eden YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, dün gece de er gazilerle birlikte sabahladı.

Kendine has tarzıyla tanınan Mahmut Tanal bu kez battaniyesiyle eylemdeydi.

SANAL DEĞİL TANAL

Gaziler battaniyesini alıp Güvenpark’a gelen Tanal'a "Sanal değil Tanal. En büyük Tanal" diye tezahürat yaptı. Tanal "Gazilere kaynak bulamadıysanız beşli çeteye verdiklerinizi geri alın" dedi.

ERDOĞAN’A SESLENDİ

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu da Tanal'a "Şu anda kullanılıp atılmış bir mendil gibiyiz" dedi. Tanal ise "Umutsuzluk yok çözüm bulacağız, gerekirse milletvekili maaşından her ay kesinti yaşpılsın, gazilere verilsin" dedi. Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Eğer dünya lideriysen gazilere sahip çıkarsın" dedi ve şunları söyledi: "Gaziler arasında rütbe ayrımı olmaz, tüm gazilere eşit davranılmalı. Gaziler bütçeye yük getirmez, yük getirenler, garantili yol ve köprü geçiş, havaaalanı yolcu garantisi, hasta garantisi verilenlerdir. Kimse bütçe bahanesi aramasın. Milletvekili maaşlarını düşürsünler, gazilere versinler. Hiçbir ülkede gaziler ve şehit yakınları hak aramak için sokağa çıkmıyor. Milliyiz diyenler neredesiniz?"

Maaşlardaki hileyi anlattı: Bakım ücretini ekliyorlar

“İktidarın bugüne kadar sokağa sürüklemediği bir tek gaziler kalmıştı onları da çıkardınız” eleştirisini getiren YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Güvenpark’ta şunları anlattı: “Şu anda açlık sınırının altında maaşla geçiniyorlar. Yapılan hileli bir yöntem daha var. Bakım ücretini maaş bordrosuna ekliyorlar, bordroda yazılan ücretin tamamını gazilerin maaşı gibi gösteriyorlar.”